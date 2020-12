John Lennon, le sue nove canzoni più ascoltate via Spotify

A lui, il visionario dei Beatles, rivoluzionario per inclinazione naturale, il Web probabilmente sarebbe piaciuto, anche se dubitiamo che sarebbe diventato amico dei vari Jobs, Zuckerberg e compagnia digitale, perché lui "different" pensava già, prima ancora che glielo dicesse una pubblicità. John Lennon è una delle figure legate al rock classico più amate degli utenti della Rete: lo storico partner creativo di Paul McCartney nei Beatles è talmente seguito ancora oggi che le sue canzoni - quelle prodotte durante la sua carriera solista, dopo l'implosione dei Fab Four - sono ancora tra le più ascoltate e ricercate, sul Web. Ecco, in ordine dal primo al nono, i suoi nove brani da solista più ascoltati in streaming dal pubblico contemporaneo.

"Imagine" (da "Imagine", 1971)

"Happy Xmas (War Is Over)" (45 giri, 1971)

"Woman" (da "Double Fantasy", 1980)

"Jealous Guy" (da "Imagine", 1971)

"Stand by Me" (da "Rock'n'roll", 1975)

"Just Like (Starting Over)" (da "Double Fantasy", 1980)

"Mind Games" (da "Mind games", 1973)

"Beautiful Boy (Darling boy)" (da "Double Fantasy", 1980)

"Hold On" (da John Lennon - Plastic Ono Band", 1970)