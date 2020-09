Addio all'ex cantante dei Temptations Bruce Williamson

Bruce Williamson, ex frontman del gruppo soul dei Temptations, è morto il 6 settembre all'età di 49 anni nella sua casa di Las Vegas a causa del Coronavirus.

La morte del musicista, come riporta TMZ, è stata confermata dal figlio che gli ha reso omaggio sui social media. Questo il messaggio di Bruce Williamson Jr.: "Non ci sono parole al mondo che possano esprimere come mi sento in questo momento. Ti amo papà grazie per essere fantastico grazie per essere amorevole grazie per essere Chi Sei Prego Dio e ci incontreremo di nuovo. Ti amo papà. R.I.H KING WILLIAMSON."

Williamson si è unito ai Temptations nel 2006 e si è esibito con il gruppo fino al 2015 ed è stato la loro voce negli album "Back To Front" e "Still Here". Nel 2013, in una intervista, Williamson ringraziò i suoi trascorsi a cantare in chiesa per aver creato le basi per diventare un membro dei Temptations. Disse inoltre: "Dopo sette anni nei Temptations sono ancora in soggezione e ricordo la prima volta che mi sono esibito con il gruppo: alla festa privata di compleanno di un milionario, su un piccolo palco montato sul suo campo da tennis."