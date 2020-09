Cinqueinpunto, il nuovo singolo è "Solo". Video

La band rock prog dei Cinqueinpunto pubblica un nuovo singolo, "Solo", scritto da Maurizio Bettelli (già autore per i Nomadi) e accompagnato da un video che potete vedere qui sotto:

Il brano sarà inserito come bonus track nel nuovo cd della band in uscita, molto probabilmente, nell’inverno 2021, e che sarà tutto cantato in italiano.

Spiega Pierluigi Manazzoni, frontman della band: