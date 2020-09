Jane Fonda rimpiange di non essere andata a letto con Marvin Gaye

L'oggi 82enne Jane Fonda ha partecipato a un 'domanda e risposta' con il New York Times. Tra i temi toccati l'attrice due volte premio Oscar ha parlato anche degli uomini della sua vita svelando quello che è il suo più grande rimpianto al proposito.

La Fonda è stata una delle donne più belle e corteggiate dello spettacolo e tra tutti gli uomini incontrati ha detto che rimpiange di non avere accolto il corteggiamento fattole da Marvin Gaye. Come riporta il Corriere della Sera, questa la sua risposta all’intervistatrice Maureen Dowd: “Quando penso a un rimpianto, non penso al fatto di non aver mai fatto sesso con Che Guevara bensì a Marvin Gaye, lui è stato il mio grande rimpianto, perché voleva venire a letto con me, ma io non lo feci”. Il motivo del rifiuto risiede nella fedeltà. “A quel tempo ero sposata con Tom (l'attivista politico Tom Hayden che sposò nel 1973 e da cui divorziò nel 1990, ndr) e incontravo molti artisti per cercare di fare dei concerti per Tom e la donna che mi stava dando una mano a fare questa cosa mi presentò Marvin Gaye”.

La passione che provava la stella della musica soul per Jane Fonda era del tutto genuina, tanto che lui tenne per anni una sua foto appesa sul frigorifero. Particolare che l'attrice scoprì solo dopo la morte di Gaye, avvenuta nel 1984 per mano del padre che gli sparò in pieno petto dopo una lite.