Carmen Consoli nella colonna sonora del film Disney “Mulan”

Oggi è il compleanno di Carmen Consoli e nella giornata di oggi, 4 settembre, esce su Disney+ “Mulan” diretto da Niki Caro. A cantare il brano che accompagna i titoli di coda della versione italiana del lungometraggio, “Coraggio, Onestà e Lealtà”, sarà proprio la cantautrice catanese. Nella versione originale del film la canzone, intitolata “Loyal Brave True” - che è stata scritta da Jamie Hartman, Harry Gregson-Williams, Rosi Golan e Billy Crabtree - è interpretata dalla popstar statunitense Christina Aguilera.

Commentando il brano Carmen Consoli ha detto:

“‘Coraggio, Onestà e Lealtà’ è una canzone che esprime allo stesso tempo la forza e la vulnerabilità di una giovane donna disposta a rischiare tutto per amore della propria famiglia. È per me una grande emozione interpretare un brano così denso di significato e prestare la mia voce alla rivisitazione di un classico Disney che ho sempre amato”.