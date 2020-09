John Frusciante ha appena annunciato un nuovo album solista

Inarrestabile John Frusciante. Neanche il tempo di prendersi una pausa dopo l'uscita di "Look down, see us" e "She smiles because she presses the button", i due dischi del progetto Trickfinger usciti tra marzo e giugno, che il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers si rimette subito in gioco con un nuovo progetto discografico. Stavolta inciso e pubblicato non sotto pseudonimo, ma con il proprio nome. Il musicista spedirà nei negozi il prossimo 23 ottobre "Maya": arriva a distanza di sei anni dall'ultimo album pubblicato come John Frusciante, "Enclosure", ed è influenzato dalla scena hardcore e jungle britannica degli Anni '90. Ed è dedicato alla gatta del chitarrista, scomparsa da poco a 15 anni.

A proposito della genesi e delle lavorazioni del disco, Frusciante ha raccontato:

"Per un anno intero prima di iniziare questo disco ho lavorato seguendo limiti e regole autoimposte che rendevano il processo di creazione musicale il più difficile possibile, programmando solo per amore della programmazione. Dopo un anno, ho deciso di rendere le cose più semplici, finendo i brani che mi piaceva ascoltare di più e registrando ogni traccia molto lentamente. Trascorrevo settimane a sperimentare con la drum machine e a creare patch. Quando mi veniva in mente quella che sembrava una melodia, avevo molti elementi a disposizione per lavorarci".

È già possibile ascoltare un'anticipazione del progetto, il singolo "Amethblowl" - più sotto, copertina e tracklist:

01. Brand E

02. Usbrup Pensul

03. Flying

04. Pleasure Explanation

05. Blind Aim

06. Reach Out

07. Amethblowl

08. Zillion

09. Anja Motherless