Questa classifica conferma che gli Oasis sono stati i sovrani assoluti del Britpop

A distanza di quasi venticinque anni esatti dalla sua pubblicazione, avvenuta nell'ottobre del '95, "Wonderwall" degli Oasis è stata nominata come la canzone di maggiore successo della gloriosa stagione del Britpop. A certificarlo è un'analisi condotta dalla BBC sui dati relativi alle vendite delle canzoni dei Gallagher e poi Blur, Elbow, Echobelly, Suede e affini secondo la Official Charts Company, l'organizzazione britannica che si occupa di stilare le varie classifiche musicali ufficiali.

I numeri: dal '95 ad oggi "Wonderwall", quarto singolo estratto dall'album "(What's the story) Morning glory?", che consolidò il successo degli Oasis dopo le buone prestazioni in classifica di "Definitely maybe", ha venduto 1,4 milioni di copie. La ballata scritta da Noel Gallagher, diventata sin da subito una delle canzoni più rappresentative degli Oasis, ha avuto la meglio sugli altri successi del genere. Al secondo posto? Ci sono sempre Noel, Liam e soci con "Don't look back in anger", il successivo singolo estratto dal medesimo album, con 1,02 milioni di copie. La band, scioltasi nel 2009, piazza nella top ten altre quattro canzoni: "D'you know what I mean?" del '97 è al quarto posto, "Whatever" del '94 al settimo, "Roll with it" e "Some might say" del '95 rispettivamente al nono e al decimo.

Sul gradino più passo del podio troviamo "Bitter sweet symphony" dei Verve. Altri brani presenti in classifica: "Brimful of Asha" dei Cornershop (quinto posto), "The drugs don't work" dei Verve (sesto posto) e "Country house" dei Blur (ottavo posto).