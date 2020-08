Third Man Records, all’asta cimeli dei White Stripes

L’etichetta di Jack White, la Third Men Records, ha indetto un’asta online che permetterà agli appassionati della band di “Seven Nation Army” di entrare in possesso di cimeli di vario genere legati ai White Stripes e alla loro musica. Tra gli oggetti a disposizione ci saranno, ad esempio, il kit di batteria utilizzato dalla band nel video di “Hardest Button to Button” diretto da Michel Gondry; le pedaliere usate dalla formazione in tour; diverse chitarre direttamente dalla collezione di Jack White; vestiti e accessori utilizzati dal duo di Detroit e più in generale dalla crew Third Men Records nel corso degli anni.

Battezzata “Garage Sale” l’asta prenderà il via alle 4 di pomeriggio del 26 agosto prossimo sul sito di Online Nashville Auctions. L’idea di vendere i cimeli, si legge su Consequence of Sound, è nata per “cogliere l’opportunità data dalla necessità di distanziamento sociale per passare in rassegna i depositi e gli armadi nascosti”. Una parte del ricavato dell’audizione sarà devoluto a realtà come il John Peel Centre e il Detroit Phoenix Center.

Jack White ha pubblicato lo scorso anno il primo album dei Raconteurs in undici anni, “Help Us Stranger”. Come solista, invece, la sua più recente fatica di studio, “Boarding House Reach”, risale al 2018.