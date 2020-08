John Lennon: ‘Mick Jagger? Con tutti quei balletti da frocio, è ridicolo’

Se Beatles e Rolling Stones negli anni non si sono rivolti sempre parole gentili è anche vero che le due band hanno condiviso molto, e spesso con il sorriso. “Trascorsi parecchio tempo insieme a Brian [Jones] e Mick [Jagger], e li ammiravo sai. Mi piacquero fin dalla prima volta in cui li vidi in non so quale posto, il Richmond Club, credo. Ho passato molto tempo insieme a loro”, racconta John Lennon intervistato nel 1970 da Jann S. Wenner per l’edizione statunitense di Rolling Stone, ricordando un periodo che per l’ex Beatles fu tra i migliori della carriera dei Fab Four. Continua il cantautore britannico il suo racconto: “Fu grandioso, eravamo dei veri re, ancora freschi, e andavamo spesso in giro per Londra sulle nostre auto, ci incontravamo a parlare di musica con gli Animals di Eric [Burdon], eccetera. Davvero un bel periodo, il migliore dal punto di vista della fama: non venivamo infastiditi così tanto, era… non so, era… come un circolo privato maschile. Proprio una bella scena”. E fin qui tutto bene. Ma alla domanda di Wenner su cosa pensi oggi – ovvero nel 1970 – della band di Mick Jagger e Keith Richards Lennon risponde: “Sono una grossa montatura. Mi piace ‘Honky Tonk Women’, ma Mick, con tutti quei balletti da frocio, è proprio ridicolo. L’ho sempre vista così. Lui mi piace, voglio dire: andrò volentieri a vedere i film dove recita eccetera, come chiunque altro. Ma è davvero ridicolo”.

Il musicista di Liverpool passa poi a criticare le osservazioni malevole sui Beatles che Jagger ha rivolto alla band, spiegando di esserne rimasto ferito e lamentando, allo stesso tempo, il fatto che gli Stones proponessero al proprio pubblico idee, secondo Lennon, copiate dai Beatles: “Mi piacerebbe proprio stendere un elenco di ciò che abbiamo fatto noi e di quello che gli Stones hanno prodotto un paio di mesi dopo: per ogni nostro fottuto album o canzone, Mick ha ripetuto esattamente la stessa cosa”.

Tra i più recenti capitoli dei brontolii che ancora oggi circolano tra Beatles e Rolling Stones di recente Paul McCartney ha tenuto a precisare come i Fab Four fossero certamente meglio dei colleghi, affermazione prontamente contraddetta dal frontman degli Stones: ve ne abbiamo parlato qui.