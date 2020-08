Beyoncé, il visual album "Black is King" non doveva uscire così

"Black is King", il suo nuovo album visivo di Beyoncé, frutto della collaborazione con Disney+ (piattaforma su cui è possibile vedere il progetto da oggi), è una sorta di prosecuzione della colonna sonora della versione in live action de "Il re leone" che la popstar afroamericana curò lo scorso anno. Il progetto ha visto infatti Beyoncé realizzare un vero e proprio concept album ispirato alla storia raccontata dal classico Disney, coinvolgendo solamente artisti di colore. "Black is King" è girato in diverse location. La fotografia del film cattura la bellezza delle persone e dei paesaggi attraverso i continenti. Da New York, a Los Angeles, al Sud Africa, all’Africa Occidentale, fino a Londra e al Belgio. Ma il progetto ha subito cambiamenti radicali a causa del Covid, che ha impedito di girare alcune scene. "Avevamo intenzione di aggiungere altro alla storia - ha spiegato il coregista Kwasi Fordjour - Abbiamo dovuto presentare l'idea e capire che cosa avevamo in mano. Avevamo tutti gli ingredienti per approfondire, ma alcune cose non sono state possibili". Lo straordinario cast di attori e ballerini ha influenzato il ricco quadro del film e la vibrante coreografia. Artisti del calibro di Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrell, Jay-Z e Blue Ivy Carter sono apparsi sul set.