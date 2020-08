The Cure, Robert Smith: "Non ho mai sopportato i Queen"

In una famosa intervista con Kirk Miller per Rolling Stone, risalente a oltre quindici anni fa, il frontman dei Cure ha spiegato che non hai mai sopportato Freddie Mercury. L'intervista è tornata d'attualità in questi giorni. "Beh, non mi sono mai piaciuti i Queen. Posso onestamente dire che odiavo i Queen e tutto quello che facevano". Hai poi continuato dicendo che i Darkness gli hanno sempre ricordato il gruppo di Londra: "No, non mi piacciono affatto i Darkness. Penso che siano una comedy band". E per la proprietà transitiva, anche i Queen per lui sarebbero una band comica. Fortunatamente ci sono artisti e gruppi che Robert ha amato. Sempre nella stessa intervista, il cantante ha dichiarato di provare un certo interesse per band iconiche come i Beatles, i Rolling Stones e i Pink Floyd. Ammirazione anche per formazioni meno conosciute come i Buzzcocks. Non mancano i rappresentati del genere nu metal e post-hardcore, come i Korn e gli At the Drive-In. Nella lista dei preferiti di Smith ci sono anche gli Interpol, i Rapture, i Thursday e i Cursive. Insomma, gusti variegati.