Adele: "Non ho alcuna idea di quando uscirà il nuovo album"

Adele scherzava quando a febbraio ha affermato che i fan avrebbero potuto aspettarsi un nuovo album entro settembre? A giudicare dagli ultimi messaggi rilasciati ai fan sembrerebbe di sì, ma forse è più probabile che a farle saltare tutti i piani sia stata la pandemia. La cantante britannica, proprio su questo argomento, ha infiammato la sezione commenti dei suoi social. Negli scorsi giorni, la vincitrice del Grammy, 32 anni, ha consigliato un libro su Instagram, incoraggiando i suoi fan a leggere "Untamed" di Glennon Doyle, che è uscito sugli scaffali a marzo. Sotto l'analisi e il consiglio di Adele, un fan non ha potuto fare a meno di chiederle quando sarebbe uscita nuova musica. "Adele dov'è l'album? Quando uscirà?". Lei ha risposto, "onestamente non ne ho idea." A giugno, l'artista britannica ha mandato in tilt i fan quando ha pubblicato una sua foto mentre cantava, per poi gettare acqua sul fuoco con un successivo commento: "Sono in quarantena. Indossate la mascherina e abbiate pazienza". A febbraio, prima della pandemia mondiale, Adele ha comunicato che i fan avrebbero potuto aspettarsi un nuovo album a settembre. Mentre si esibiva al matrimonio della sua migliore amica, la cantante ha spiegato agli amici di "aspettarsi un nuovo album a settembre", proprio nel video della serata postato su Instagram. Ma non sarà così.