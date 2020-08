Sufjan Stevens, nella nuova canzone TikTok e i Depeche Mode

Sufjan Stevens ha condiviso il video del secondo estratto da "“The Ascension”, nuovo album e atteso seguito di “Carrie & Lowell” (2015), in pubblicazione il prossimo 25 settembre prossimo. Dopo la lunga "America" (12 minuti), diffusa la scorso luglio, il cantautore americano ha scelto una canzone per certi versi più tradizionale, ma non troppo. "Video game" è un brano più diretto e breve (4 minuti e mezz) su base prevalentemente elettronica, come il precedente. Nel primo verso si citano i Depeche Mode:

I don’t wanna be your personal Jesus

I don’t wanna live inside of that flame

In a way I wanna be my own believer

I don’t wanna play your video game

Ha spiegato il cantante:

E' una disgrazia vivere in una società in cui il valore delle persone è quantificato da like, follower, ascoltatori e view In molti cercano visibilità per le ragioni sbagliate. Credo che dovremmo provare a fare del nostro meglio senza cercare approvazioni o ricompense. Il tema principale di 'Video Game' è che il vostro valore (incalcolabile) non dovrebbe essere basato sull'effimera approvazione altrui. Fate le cose per voi, fatele con purezza assoluta, amore e gioia. Fate sempre del vostro meglio.

Ma non è finita, perché per il video, diretto da Nicole Ginelli, Stevens ha reclutato la tiktoker Jalaiah Harmon, 2 milioni e mezzo di follower sulla piattaforma, creatrice della "renegade dance":

Jalaiah Harmon incarna tutto ciò e io mi sono ispirato a lei. Sono onorato che abbia accettato di partecipare al video, il suo lavoro è bellissimo, toccante e vero. Il suo ballo mostra un'incredibile energia, etica professionale e spirito. Lei balla per se e nessun altro. La sua coreografia è sofisticata, sfumata e divertente.”

Caricamento video in corso Link

"Questa è stata la prima volta che mi è stato chiesto di creare una coreografia per un'intera canzone. Ero nervosa all'inizio, ma poi ho scomposto la canzone in parti e ascoltato il testo di continuo. Quando ho iniziato a mettere insieme mosse e parole tutto è diventato naturale per me", acconta Jalaiah Harman.

La tracklist di "The ascension":

1. Make Me An Offer I Cannot Refuse (5:19)

2. Run Away With Me (4:07)

3. Video Game (4:16)

4. Lamentations (3:42)

5. Tell Me You Love Me (4:22)

6. Die Happy (5:47)

7. Ativan (6:32)

8. Ursa Major (3:43)

9. Landslide (5:04)

10. Gilgamesh (3:50)

11. Death Star (4:04)

12. Goodbye To All That (3:48)

13. Sugar (7:37)

14. The Ascension (5:56)

15. America (12:30)