Phil Collins, i numeri di "In the air tonight" (e l'air drumming di Mike Tyson)

Due giorni fa vi abbiami raccontato la storia di come due YouTuber (i gemelli Tim e Fred Williams, ovvero TwinsthenewTrend), abbiano rilanciato "In the air tonight", il classico di Phil Collins del 1981. Il loro "reaction video" in cui ascoltano la canzone del batterista e cantante dei Genesis per la prima volta, è passato da 3 a 5 milioni di visualizzazioni in soli due giorni e la notizia nel frattempo è stata ripresa dai media generalisti di mezzo mondo. Il classico, grazie al video, è tornato in classifica su iTunes già da una settimana.

Billboard, che stile le classifiche ufficiali degli Stati Uniti, ha dato i numeri su questo nuovo successo del brano che, curiosamente, rimane prevalentemente concentrato sul download, con effetti minori sull'ascolto sulle piattaforme streaming. Secondo Billboard, Collins ha venduto in pochi giorni 11.000 canzoni digitali, con un aumento del 602% ai giorni precedenti, prima che il video dei gemelli diventasse. Tra il 7 e il 9 agosto "In the Air Tonight" è stata acquistata 6.000 volte (+ 1.516% rispetto al 4-6 agosto) e con ogni probabilità sarà nella top 10 della Digital Download Charts complessiva di Billboard del periodo 7 al 13 agosto (verrà pubblicata il 18 del mese). Per quanto riguarda lo streaming, i dati non sono così eclatanti da avere fatto tornare la canzone in classifica, ma il catalogo solustra di Collongs ha registrato comunque un + 27% dal 7 al 9 agosto, passando da 3 milioni a 3,8 milioni di stream, di cui 1,1 milioni solo di "In the Air Tonight" (che era già la canzone più ascoltata nei giorni precedenti con 768.000: + 46%).

Due giorni fa vi abbiamo raccontato la storia delle mille vite della canzone, tra cover, usi in Tv ("Miami vice") e meme. Vi segnaliamo altre due apparizioni notevoli del brano.

Uno degli usi piàù belli di "In the air tonight" rimane quello di "Una notte da leoni" ("The hangover" in originale) con Mike Tyson che fa Air Drumming sulla parte di batteria

Notevole anche questo spot della Cadburys del 2007, segnalato dal nostro collega Michele Boroni, in cui il famoso fill di batteria viene suonato da un gorilla per promuovere del cioccolato al latte.