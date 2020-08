Addio all’ex bassista degli Agnostic Front Alan Peters

È morto l’ex bassista degli Agnostic Front Alan Peters, tra le fila della band hardcore punk newyorkese dal 1987 al 1990. A rendere nota la dipartita del musicista è stata, ieri, la formazione statunitense via social: “Oggi è stato un giorno molto triste. Abbiamo perso un fratello affidabile, un buon amico e un ex compagno di band che è stato parte della magia e della realizzazione del nostro LP Liberty And Justice For...”. Il disco, il terzo del gruppo, è infatti l’unico nel quale Peters compare. Prosegue il post degli Agnostic Front: “Alan Peters non è più tra noi. Ci incontravamo spesso qua e là soprattutto a Dallas. L’ultima volta non si è fatto vedere e immaginavamo che l’avremmo incrociato qualche mese dopo. Tristemente questo non è mai accaduto. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia Peters. Alan aveva radici profonde nella scena di Pitsburgh e del NYHC".

Gli Agnostic Front non sono stati l’unica band del bassista, che ha fatto parte anche dei Crawlpappy e degli Absolution. La band newyorkese ha subito moltissime variazioni all’interno della sua line-up e oggi a imbracciare il basso tra le fila del gruppo è Mike Gallo, al fianco del cantante Roger Miret e dei restanti componenti della band Vinnie Stigma, Pokey Mo e Craig Silverman.