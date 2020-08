Concerti, Liberato: rinviate a maggio 2021 le date a Milano

Slittano a maggio 2021 i due concerti milanesi che Liberato avrebbe dovuto portare in scena al Forum di Assago, nei pressi del capoluogo lombardo, originariamente il 25 e 26 aprile 2020 e poi, in seguito a un primo posticipo, il 27 e 28 novembre 2020. Le nuove date sono state ora annunciate, adducendo motivazioni legate al “perdurare dello stato d’emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative”: Liberato canterà al Mediolanum Forum l’8 e 9 maggio 2021. Si legge sui canali social dell’artista partenopeo che “i biglietti acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti”.

Liberato ha all’attivo un solo album in studio, il debutto “Liberato”, datato 2019. Quest’anno il cantante misterioso ha pubblicato i singoli “We Come from Napoli” e “O core nun tene padrone”, parte della colonna sonora del film “Ultras” di Francesco Lettieri, regista dei videoclip di Liberato.