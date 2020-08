Iran: metal band condannata a 15 anni di prigione

Un'altra band iraniana è stata arrestata, nel proprio paese, per suonare heavy metal. Secondo quanto riportato da Metal Injection, il mese scorso, come recitano alcuni documenti ufficiali del governo dello stato asiatico, gli Arsames sono stati arrestati e rischiano "15 anni di prigione per militare in una band metal satanica contro il governo islamico". I componenti degli Arsames attualmente sono in attesa di processo. Il loro Bandcamp riporta che la band si è formata nel 2002 in un paese dove "la loro musica è vietata".

La vicenda degli Arsames ricorda da vicino quella dei Confess, un'altra metal band iraniana che, lo scorso anno, è stata condannata a 74 frustate e a complessivi 14 anni e mezzo di prigione dal tribunale della rivoluzione di Teheran. I Confess sono stati accusati di blasfemia, di insultare la santità dell'Islam, di disturbare l'opinione pubblica con la produzione di musica contenente testi anti-regime dai contenuti offensivi, per aver rilasciato interviste ai media dell'opposizione e insultato il leader supremo e il presidente.

Nel 2015, due membri dei Confess - Nikan 'Siyanor' Khosravi e Arash 'Chemical' Ilkhani - furono arrestati dall'esercito dei guardiani della rivoluzione islamica. Mentre erano in libertà su cauzione, Khosravi e Ilkhani fuggirono dall'Iran e trovarono asilo in Norvegia, il luogo dove risiedevano quando, lo scorso anno, furono condannati a carcere e frustate.