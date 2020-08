Zucchero, ascolta la versione in italiano cantata con Sting di 'Fields of Gold'. Video

In questi giorni in vacanza in Toscana insieme alle rispettive mogli Francesca Mozer e Trudie Styler, Zucchero e Sting si sono concessi un estemporaneo duetto sulle note di "Fields of Gold", brano originariamente pubblicato dall'ex leader dei Police all'interno dell'album del 1993 "Ten Summoner's Tales". Per l'occasione Gordon Sumner si è limitato a suonare la chitarra acustica e ai cori di accompagnamento, lasciando all'amico e collega Adelmo Fornaciari il compito di cantare una sua personale versione del testo in italiano:

"Guarda quei bambini, quando va giù il sole / camminare ai campi d'oro" è stata la traduzione di Sugar del verso originale "See the children run as the sun goes down among the fields of gold".

Come riferisce l'edizione locale della Nazione, i due artisti sono intervenuti tra il pubblico, ieri, domenica 2 agosto, alla serata finale di "Pietrasanta in Concerto", la rassegna internazionale di musica da camera diretta da Michael Guttman che da anni rappresenta uno degli appuntamenti musicali più apprezzati dell'estate versiliana.