Anohni, il ritorno: online due cover di Bob Dylan e Nina Simone. Ascolta

Anohni, l'artista un tempo nota come leader della band Antony and the Johnsons, è tornata a segnalarsi all'attenzione del pubblico: la cantante ha reso disponibili online due registrazioni inediti di altrettante versioni di due classici della canzone americana, "It’s All Over Now, Baby Blue" di Bob Dylan (originariamente pubblicato all'interno dell'album "Bringing It All Back Home" del 1965) e "Be My Husband" di Nina Simone, brano pubblicato dalla grande artista americana nel 1965 e già inserita negli anni nei repertori di - tra gli altri - Jeff Buckley, Dianne Reeves e Lucy Woodward. Le canzoni, già disponibili sul Web, saranno pubblicate su un 7 pollici il prossimo 2 di ottobre.

Caricamento video in corso Link

"Spero che questo periodo e questa ripugnante presidenza [quella di Donad Trump] finiscano presto, e che questi estremisti, capitalisti apocalittici e ferventi religiosi tornino nei loro piccoli luridi buchi", ha spiegato Anohni in un messaggio di accompagnamento ai nuovi brani: "Ma come potrà accadere, questo, se i media americani e i social media non saranno costretti a dire la verità? Sono lieta di vedere la mobilitazione del movimento Black Lives Matter e la resurrezione di Occupy. Quando Biden [il candidato democratico alle prossime elezioni presidenziali americane] ha detto 'gli americani non vogliono la rivoluzione, vogliono un ritorno alla decenza' si sbagliava. Siamo tutti profondamente convinti che alla nostra società, per sopravvivere ancora a lungo, servirà un cambiamento sismico".