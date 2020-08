Simon Neil (Biffy Clyro): 'Guardare l'Eurovision Song Contest in acido, una delle migliori serate della mia vita'

Può un rocker di razza provare una passione travolgente per l'Eurovision Song Contest, il concorso canoro all'insegna del kitsch che ogni anno propone - oltre a formazioni e cantanti di indubbio valore - anche una selezione di proposte ad alto tasso di improbabilità? La risposta è sì, e Simon Neil dei Biffy Clyro ne è la prova vivente. Intervistato dal Sunday Times, il frontman e leader della band scozzese ha rivelato come uno dei suoi sogni nel cassetto sia prendere parte alla manifestazione in veste di concorrente. Ovviamente non con il suo gruppo.

"[Oltre ai Biffy Clyro] Ho un altro gruppo, che si chiama Marmaduke Duke. Stiamo cercando di partecipare all'Eurovision Song Contest. Bisogna sognare in grande", ha spiegato Neil: "Tutti gli anni butto via una serata guardandolo. Diciotto anni fa io e un mio amico abbiamo preso degli acidi e ci siamo messi a guardarlo, ed è stata una delle migliori serate della mia vita. Da allora mi si è aperto un universo, ho capito quanto tutto sia perfetto, così una notte, ogni anno, la dedico all'Eurovision".

Caricamento video in corso Link

Il gruppo ha reso disponibile dallo scorso 31 luglio il singolo "Weird Leisure", terzo estratto - dopo "Instant History" e "Tiny Indoor Fireworks" - dal nuovo album "A Celebration Of Endings", atteso nei negozi per il prossimo 14 agosto.