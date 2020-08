"Jerusalema" di Master KG è la canzone (e il ballo) dell'estate 2020

“Jerusalema” non è una canzone nuova, è stata pubblicata nel 2019 dal musicista sudafricano Master KG (feat. Nomcebo) ma, nelle ultime settimane, complice il traino dei video e dei balletti pubblicati sulla piattaforma di proprietà cinese TikTok che sulle sue note ha lanciato la 'Jerusalema Challenge', si sta facendo largo come la canzone di questa estate.

“Jerusalema”, brano interpretato in lingua venda – un dialetto sudafricano - si sta affermando, oltre che su TikTok, anche su altre piattaforme musicali, come Spotify e YouTube dove, in questo momento, conta quasi 60 milioni di visualizzazioni. Le fortune del brano sono legate anche al ballo che la accompagna canzone. Sono infatti spuntati in rete video di tutorial per imparare questo che si sta affermando come il ballo dell'estate. E anche il 24enne Master KG, forse incredulo di fronte a tanto successo, sta pubblicando sul proprio profilo Instagram messaggi di ballo e gioia.

Che significa 'Jerusalema'? L'assonanza indica che è della città santa Gerusalemme che si canta ed è proprio un canto innalzato in onore di questo luogo di culto: “Gerusalemme è la mia casa, guidami, portami con te, non lasciarmi qui“.