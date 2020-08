Keith Richards trovava i Led Zeppelin un po' 'vuoti'

Una decina di giorni fa i Rolling Stones hanno pubblicato “Scarlet”, un brano del 1974 che si avvale della collaborazione del chitarrista dei Led Zeppelin Jimmy Page. L'unico della band del dirigibile, stando ad alcune passate dichiarazioni, che è riuscito a guadagnarsi l'ammirazione del chitarrista degli Stones Keith Richards, che una volta sentenziò: “Per me, per farla breve, i Led Zeppelin sono Jimmy Page.”

Nel lontano 1969, quando i Led Zeppelin iniziarono a reclamare il loro spazio nel mondo del rock, Richards ebbe a dichiarare al magazine statunitense Rolling Stone: "La voce del ragazzo ha iniziato a farmi venire i nervi. Non so perché; forse è un po' troppo acrobatico", e con il passare degli anni, la sua opinione sull'ugola di Plant non è mai del tutto cambiata.

Più di recente, nel 2004, rispondendo ad alcune domande di fan sul suo sito, Keef ha dichiarato: "Come band, per me non sono mai decollati musicalmente. Allo stesso tempo, Jimmy Page è uno dei migliori chitarristi che abbia mai conosciuto. Bonham era un potente batterista, anche se penso che fosse un tipo pesante. Allo stesso tempo, Plant era esuberante, Robert è esuberante come cantante ma lo è molto in quel modo inglese come Roger Daltrey, con le frange, i microfoni blah blah, come se fosse Rod Stewart o anche Mick Jagger: sembra che tutti si copino un po' l'un l'altro.”

La sua opinione non è mutata nel tempo, nel 2015 parlando ancora una volta con Rolling Stone, Richards ha liquidato i Led Zeppelin come "vuoti". "Adoro Jimmy Page, ma non come band, con John Bonham che tuona sull'autostrada come fosse un autoarticolato fuori controllo. (...) Jimmy è un brillante musicista. Ma ho sempre pensato che ci fosse qualcosa di un po' vuoto”.

Queste non proprio amichevoli dichiarazioni sui Led Zeppelin non hanno mai intaccato il buon rapporto di amicizia che corre tra Richards e Page. Parlando con Classic Rock quest'ultimo dichiarò: “Keith può dire quello che vuole. Lui è Keith Richards. Penso che abbia fatto un lavoro straordinario. Rispetto il suo modo di suonare. E ha un album solista in uscita. Ma se stessi promuovendo un nuovo album, sarei più caustico? La risposta è no. Non sono sicuro di cosa intenda chiamando i Led Zeppelin vuoti. Penso che volesse fare dell'ironia. Quello che abbiamo fatto è stato davvero bello.”

Comunque sia, il vecchio Keith è sempre stato molto onesto nelle sue opinioni – come scrive FarOutMagazine - e se è vero che i Led Zeppelin non sono di certo la sua band preferita, le sue critiche hanno principalmente riguardato la musica del gruppo e non i suoi componenti.