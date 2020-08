Tekashi 6ix9ine: gli viene rimosso il localizzatore dalla caviglia

Tekashi 6ix9ine fa un ulteriore passo verso la libertà che gli è preclusa dal novembre 2018. Come riporta TMZ, sta infatti giungendo al termine anche il periodo in cui veniva monitorato dalle forze dell'ordine con il GPS.

Il legale del rapper newyorkese Lance Lazzaro ha dichiarato al sito statunitense che l'agente incaricato a seguire la libertà vigilata di Tekashi andrà a casa del rapper sabato per togliergli il monitor dalla caviglia. A 6ix9ine verrà anche fornito un programma per quando dovrà effettuare i controlli durante i suoi 5 anni di rilascio controllato.

Il rapper ora può uscire di casa, ma non è esattamente libero di muoversi per gli Stati Uniti come gli pare e piace. Lazzaro infatti afferma che Tekashi dovrà ottenere l'autorizzazione dalla polizia ogni qual volta volesse lasciare lo stato o il paese, anche quando dovesse viaggiare per lavoro. Il musicista per adempiere completamente al suo programma riabilitativo deve ancora eseguire 300 ore al servizio della comunità.