Le brevi di oggi: Sam Smith, Bastille, Godblesscomputers, Foals

E’ su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Sam Smith, “My Oasis”in collaborazione con Burna Boy. “My Oasis” segna l'inizio di un nuovo capitolo per Sam Smith che ha venduto finora oltre 25 milioni di album in tutto il mondo. L’intesa tra l’artista inglese e Burna boy è stata perfetta e il risultato è una canzone d'amore caratterizzata dalle loro particolari e inconfondibili voci.

I Bastille tornano con un nuovo singolo “What you gonna do ???” in collaborazione con Graham Coxon. “Non appena abbiamo finito la canzone, abbiamo sentito l’urgenza di farla uscire, senza aspettare", ha dichiarato il cantante Dam Smith. Il singolo arriva a sorpresa dopo il terzo album della band, “Doom Days, - l'ultima puntata di una trilogia che ha attraversato otto anni e che ha portato i Bastille al successo in tutto il mondo. Il nuovo brano, prodotto da Dan e Mark Crew e con la collaborazione di Graham Coxon alla chitarra e voce, è accompagnato da un video: un vero e proprio mash up di illustrazioni, fotografia e live action che ha dato vita a uno stile unico e innovativo.

"Lions Dub: Paolo Baldini Dubfiles Remix" è il nuovo remix del brano di Godblesscomputers, curato da Paolo Baldini e disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme streaming per La Tempesta International, distribuito worldwide da Awal. Lorenzo Nada è Godblesscomputers. Si forma come beat maker, producer e dj, mosso da una precoce passione per i campionatori e per i vinili. Nel 2011 prende vita Godblesscomputers, moniker di un progetto musicale che, ispirato da ritmiche e stilemi della musica black, avanza in territori elettronici mantenendo però fedele il groove e il calore originario del suo suono.

I Foals hanno nuovamente scavato nel loro archivio per riscoprire i remix dance ed elettronici più creativi delle loro più grandi hit e pubblicano oggi “Collected Reworks Vol. 2”. Il terzo ed ultimo volume sarà presentato a fine estate e pubblicato in un esclusivo box set triplo vinile a tiratura limitata (vinili colorati giallo, verde e rosa). Il box set “Collected Reworks” sarà disponibile dal 9 ottobre.

