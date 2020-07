Beyoncé: a poche ore dall'uscita, ecco un'altra anticipazione di 'Black is king'

Quando manca ormai poco all'uscita del progetto, Beyoncé offre un'altra anticipazione dell'atteso "Black is king", il suo nuovo album visivo. Il disco, frutto della collaborazione con Disney+, arriverà sulla piattaforma streaming di proprietà di Walt Disney Company questa notte: è una sorta di prosecuzione della colonna sonora della versione in live action de "Il re leone", che la popstar afroamericana curò lo scorso anno. Il progetto ha visto infatti Beyoncé realizzare un vero e proprio concept album ispirato alla storia raccontata dal classico Disney, coinvolgendo solamente artisti di colore.

Scritto, diretto e prodotto a livello esecutivo dalla stessa voce di "Listen" attraverso la sua Parkwood Entertainment, la società di produzione da lei fondata nel 2008, il visual album è stato anticipato dal singolo "Black parade", pubblicato lo scorso mese. È stato descritto come "un memoriale della cultura black" e "una storia per i posteri che comunica e ricostruisce il presente. Un'unione di culture e credi condivisi tra le generazioni".

Beyoncé non è nuova a operazioni del genere. Già il suo precedente progetto discografico, "Lemonade", era un album visivo in cui la popstar trasformava in immagini e suoni il suo orgoglio afro e il suo essere una donna nera negli Stati Uniti degli Anni Duemiladieci. Il disco ottenne nove nomination ai Grammy Awards 2017, comprese quelle come "Album of the Year, "Record of the Year" e "Song of the Year". Vinse nelle categorie "Best Urban Contemporary Album" e "Best Music Video" (grazie a "Formation")