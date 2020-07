Jeff Tweedy dei Wilco suona “I Love You” di Billie Eilish. Guarda

Jeff Tweedy ha realizzato la cover di un brano di Billie Eilish, "I Love You", durante il 77° episodio del suo live streaming, “The Tweedy Show”. La canzone è contenuta nell’album di debutto della giovane cantautrice “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus, il frontman dei Wilco ha iniziato una serie di livestream su Instagram con la sua famiglia. Tweedy, durante queste dirette, ha eseguito cover di artisti del calibro di Neil Young, My Bloody Valentine e Mazzy Star, spesso accompagnato dai suoi figli. Nell’ultimo episodio della sua serie ha suonato "I Love You". L’esibizione si può vedere al minuto 16.20.

Caricamento video in corso Link