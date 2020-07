AC/DC, una fonte vicina alla band: 'Il nuovo album è pronto, ma per ora non uscirà'

Il nuovo album degli AC/DC è pronto. La band simbolo dell'hard rock, che ha appena festeggiato i quarant'anni di "Back in black" (qui lo speciale di Rockol), ha terminato le lavorazioni dell'ideale seguito di "Rock or bust", uscito nel 2014. Ma i fan dovranno aspettare ancora un po', prima di poter ascoltare finalmente le nuove canzoni del gruppo, che a causa della pandemia da Covid-19 avrebbe preferito rimandare a tempi migliori l'uscita del disco. A renderlo noto è una fonte che conosce bene la band. Non una qualunque gola profonda, ma Dee Snider, il cantante dei Twisted Sister, considerato da tempo molto vicino agli AC/DC (fu lui, lo scorso febbraio, a far sapere che la band stava registrando nuovo materiale).

In una recente intervista concessa ai microfoni di ABC Audio, Snider ha detto:

"Non ho ascoltato ancora nulla. Ma... stiamo parlando degli AC/DC. Non c'è da sbagliarsi. Quattro accordi e un sogno, ragazzi! Questo è tutto".

Stando alle indiscrezioni di Snider, per questo disco gli AC/DC sarebbero riusciti a recuperare alcune tracce registrate dal chitarrista Malcolm Young prima della sua morte, nel 2014, inserendole all'interno dell'album (che sarà dedicato proprio alla sua memoria):

"Sarà un miracolo di tecnologia. Sarà esaltante e straziante allo stesso tempo. Perché niente va avanti per sempre. Ma questo è il definitivo 'facciamolo un'altra volta'".

Lo scorso 25 luglio le star del rock hanno omaggiato "Back in black", il capolavoro della band di Angus Young e Brian Johnson, in occasione del quarantesimo anniversario dall'uscita. Da Slash dei Guns N' Roses a William DuVall degli Alice in Chains, passando per Runaways, Anthrax, Lamb of God, l'ex leader degli Skid Row Sebastian Bach e lo stesso Dee Snider: i musicisti si sono dati appuntamento online per unire le forze per uno speciale video da remoto in onore del disco del 1980.