Ascese, cadute, tronfi, fiaschi e rinascite. La vita e la carriera di Ozzy Osbourne sono state - e continuano ad essere - un ottovolante e ora, a raccontarne gli alti e i bassi, arriva un nuovo documentario. Si intitola "The nine lives of Ozzy Osbourne", "Le nove vite di Ozzy Osbourne" e arriverà in tv - negli Stati Uniti - il prossimo 7 settembre, trasmesso da A&E. Il documentario, già annunciato a gennaio, doveva essere presentato lo scorso marzo al SXSW di Austin, ma poi il festival è stato cancellato a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19.

Lungo un'ora e mezza, "The nine lives of Ozzy Osbourne" ripercorre la storia dell'ex frontman dei Black Sabbath "dall'infanzia vissuta nella povertà alla prigione, passando per il successo con i Black Sabbath e i lavori da solista", come si legge nella nota stampa diffusa per annunciare il debutto televisivo del progetto. E lo fa sia attraverso materiale d'archivio, sia attraverso interviste a Ozzy stesso e alla sua famiglia e a colleghi come Marilyn Manson, Rick Rubin, Rob Zombie, Post Malone, Ice-T e altri. Questo il trailer:

Caricamento video in corso Link

Ozzy Osbourne, che all'inizio dell'anno ha confermato di avere il morbo di Parkinson, si è da poco rimesso in carreggiata e dopo "Ordinary man" - uscito appena lo scorso febbraio - ha già iniziato a lavorare a un nuovo album in studio. Sua figlia Aimee, intanto, prepara il suo debutto ufficiale nel mondo della musica.