Reunion, tributi e performance originali: il Lollapalooza va in streaming

Cancellata l'edizione 2020 a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, il Lollapalooza si adegua ai tempi e si trasferisce in rete. Gli organizzatori del festival hanno annunciato quattro eventi in streaming che saranno trasmessi gratuitamente su YouTube, tra reunion speciali, tributi a giganti del rock e performance originali realizzate per l'occasione.

Dal 30 luglio al 2 agosto la versione virtuale del Lollapalooza ospiterà reunion di band che da tempo sono ferme come i Porno for Pyros di Perry Farrell (fondati nel 1992 in seguito al primo scioglimento dei Jane's Addiction e congelati nel 1998), omaggi ad artisti del calibro di David Bowie (il tributo alla compianta rockstar britannica coinvolgerà anche uno dei suoi storici collaboratori, il pianista Mike Garson) e incontri con personaggi come Lars Ulrich dei Metallica e Chuck D dei Public Enemy.

Saranno poi trasmesse in streaming sia esibizioni d'archivio (come quelle di Paul McCartney, Arcade Fire, Cure, Lorde e LCD Soundsystem), che performance originali (H.E.R., Kaly Uchis, Vic Mensa, Jamila Woods).