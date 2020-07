BTS: in arrivo un nuovo singolo nel mese di agosto

La band coreana dei BTS ha annunciato che pubblicherà un nuovo singolo il prossimo 21 agosto.

“Abbiamo preparato un nuovo singolo per ARMY, per il 21 agosto. Stiamo preparando un album per la seconda metà di quest'anno, ma abbiamo deciso di pubblicare un singolo perché volevamo raggiungere i nostri fan il prima possibile”, ha rivelato il gruppo coreano su V LIVE, una app di live streaming coreana. "A causa del COVID-19, le persone in tutto il mondo hanno attraversato momenti difficili e volevamo condividere un po' di energia positiva con i nostri fan."

I BTS hanno inoltre fatto sapere che la nuova canzone è cantata in inglese. “Abbiamo pensato che la canzone suonasse perfetta in inglese. Abbiamo registrato la versione guida e abbiamo ritenuto che il risultato fosse qualcosa di completamente nuovo e fresco." Hanno aggiunto ancora: “Quando abbiamo ascoltato e registrato la canzone la prima volta, eravamo eccitati e il nostro spirito era sollevato. Non vediamo l'ora di condividere questa canzone con tutti voi per divertirci insieme.”

Ad oggi, nel 2020, i BTS hanno pubblicato finora due album: “Map of the Soul: 7” (leggi qui la nostra recensione), uscito in febbraio, e la versione in lingua giapponese “Map of the Soul: 7 The Journey”, uscito all'inizio di questo mese.