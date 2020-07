Janis Joplin, il video della sua ultima intervista televisiva nel 1970

Janis Joplin morì il 4 ottobre 1970, membro fondatore del famigerato club dei 27, ovvero di quelle stelle del rock che non hanno avuto la buona sorte di poter compiere il loro ventottesimo compleanno. A fermare la parabola della musicista texana fu un'overdose di eroina. La sua arte è racchiusa principalmente in quattro album: due incisi con il supporto dei Big Brother and the Holding Company (“Big Brother and the Holding Company” nel 1967 e “Cheap Thrills” nel 1968) e altri due solisti (“I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!” nel 1969 e “Pearl”, uscito postumo nel 1971).

Una delle ultime apparizioni pubbliche - l'ultima televisiva - di Janis, è stata l'intervista trasmessa il 3 agosto 1970 al talk show televisivo statunitense The Dick Cavett Show. Il conduttore televisivo accoglie la musicista molto carinamente dicendole: "E' molto bello vederti, mio usignolo." Una conversazione molto cordiale che si ammanta di tristezza al pensare che solo un paio di mesi più tardi lei perderà la vita.

Durante l'intervista si toccano svariati argomenti come i disordini ai concerti, lo sci nautico e anche la sua limousine, a proposito della quale Janis Joplin dice: "Mi siedo sempre sul sedile anteriore. Quando sei su una limousine, ti dovresti sdraiare nella parte posteriore, ma io mi siedo sempre davanti, così posso guardare tutti".