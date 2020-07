Vasco Rossi fa gli auguri di compleanno al suo supereroe

Naturalmente anche un eroe musicale come Vasco Rossi ha degli eroi musicali. Anzi, dei supereroi. E oggi del suo ricorre il compleanno. Il rocker di Zocca attraverso il suo account Instagram ha voluto quindi festeggiare – a modo suo - il rocker di Dartford, Sir Michael Philip Jagger.

Il frontman dei Rolling Stones, tra l'altro, sta trascorrendo le sue vacanze in Italia (e ci rimarrà ancora per un paio di mesi), a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, in una villa all'interno della tenuta Ornellaia di proprietà della famiglia della Gherardesca, di cui il cantante è amico.

Questo il messaggio pubblicato da Vasco per omaggiare il genetliaco di Mick: