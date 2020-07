Mick Jagger: di patti, diavoli e pietre che rotolano

Mick Jagger, il cantante dei Rolling Stones, compie oggi 77 anni. Non avesse fatto un patto con il diavolo – molto, ma molto tempo fa - sarebbe difficile credere che a questa non più verde età possa ancora essere ritenuto l’icona del rock per eccellenza. Ogni volta che sale sul palco ribadisce il suo ruolo e si conferma puntualmente e indiscutibilmente il numero uno. E gli vogliamo fare i nostri auguri proponendo una serie di duetti che lo hanno visto protagonista (più un omaggio in coda). Tanti auguri Mick!!!