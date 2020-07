Dee Snider: "Chi non mette la mascherina è uno stronzo"

Dee Snider, il cantante dei Twisted Sister, non è (notoriamente) uno che le manda a dire. In uno scambio di opinioni via Twitter, dopo aver ricevuto reazioni negative a una sua fotografia in cui indossava una mascherina anti-COVID, Snider ha sbottato:



"Chi non porta la mascherina è uno stronzo del cazzo! Se c'è un Dio, si beccherà il COVID e morirà".



Poi ha articolato più diffusamente il suo pensiero: