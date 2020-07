Piotta, il nuovo album è “L’Ottavo Re”. Tracklist

"L’Ottavo Re (from 90’s archives)" è il titolo del nuovo album di Piotta, da venerdì 24 luglio negli store digitali e in vinile tiratura limitata.

Si tratta di un album/compilation che raccoglie e documenta le origini dalla carriera artistica di Piotta, un compendio utile per spiegare la genesi di una scuola che poi negli anni ha generato band come Colle der Fomento e Cor Veleno, solo per citarne alcuni.

Tutti i brani sono pubblicati oggi per la prima volta su supporto fisico ufficiale, quando finora erano sempre solo circolati su mixtape in cassetta che venivano duplicati centinaia di volte e passati di mano in mano alle jam.

Ice One è il direttore d’orchestra di tutta l’operazione, il trait d'union che unisce Piotta, Colle der Fomento, MC Giaime, Kobb D, Lascars, Turi & Compari, Flaminio Maphia, Benetti, Gufo (Supremo73) e tutti i personaggi che hanno dato vita a questo percorso musicale.

E' possibile oggi ascoltare tutto questo anche in vinile 180gr, rimasterizzato appositamente da Deva nel nuovo Amnesiac Studio; tutta la grafica è curata da Massimiliano Piluzzi AKA Deep Masito.

Tracklist:

LATO A

Il Duello (beat Ice One)

P.D.V.P. (Parco delle Valli Posse) (beat Ice One)

L’attacco Dei Funkadelici Quattro (RMX by Ice One) - con Colle der Fomento, Ice One (solo nella versione vinile)

Pornorockerz Message (skit)

Roma 2000 International (Mixtape VRS) – con MC Giaime, Kobb D, Lascars, Turi & Compari

LATO B

Combattimento Mortale (beat Ice One) - con Flaminio Maphia, Beffa (Masito), Benetti, Gufo (Supremo73)

Er Più (skit)

1997 Fuga Da Roma

La Forza Che Scorre (Ice One HHRM remix)

Alcolizzato (bonus track solo nella versione digitale)