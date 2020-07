L'ex moglie di Elton John gli fa causa: chiede tre milioni di sterline

Renate Blauel, ex moglie di Elton John (la coppia si sposò nel 1984 e divorziò nel 1988), dopo l'ingiunzione che era stata presentata il mese scorso ha deciso di fare causa al cantautore. Chiede tre milioni di sterline per essere stata menzionata in alcuni passaggi dell'autobiografia "Me" (leggi qui la recensione di Rockol).

La documentazione legale sostiene che, benché Elton John avesse accettato preventivamente di eliminare certi passaggi dal libro, le frasi che vi sono rimaste "hanno scatenato dei problemi psicologici" nella mente della ex signora Dwight (problemi picologici pesanti, se serviranno tre milioni di sterline per curarli).

E pensare che il povero Elton - posso testimoniarlo, avendo letto l'autobiografia - per la Blauel ha avuto solo parole gentili e affettuose (non posso riportarle perché al momento non ho con me il libro, ma fidatevi).

Considerando che il divorzio gli era già costato cinque milioni di sterline al tempo - più una casa nel Surrey - il povero Elton non dev'essere più particolarmente bendisposto verso la signora...

