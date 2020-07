Fiona Apple, una canzone per "Central Park". Ascolta

L'ultimo episodio della sitcom a cartoni animati "Central Park", creata da Loren Bouchard, Nora Smith e Josh Gad, andrà in onda su Apple TV+ il 24 luglio.

Ogni episodio ha incluso canzoni originali scritte da Sara Bareilles, Aimee Mann, Anthony Hamilton, Cyndi Lauper e Meghan Trainor. L'episodio finale, intitolato “A Fish Called Snakehead”, contiene una canzone scritta da Fiona Apple e David Lucky. Nel cartoon è cantata dal personaggio di Ashley (la voce è di Audra McDonald) e s'intitola “New York Doesn’t Like Your Face”.

