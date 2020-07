Phil Collins, gli Oasis, Liam Gallagher: il ritorno (e la storia) di una faida

Qualche giorno fa vi raccontavamo la storia di come Phil Collins, si sentì insultato da Paul McCartney che, ad una richiesta di autografo, commentò con sufficienza "oh, il nostro piccolo Phil è un fan dei Beatles". Per la legge del contrappaso, ecco che Liam Gallagher ha ritirato fuori un insulto simile, per vendicarsi di una critica di 15 anni fa. Su Twitter l'ex Oasis ha definito Collins "That little fucking dwarf cheeky cunt", più o meno "Quel piccolo, sfacciato e fottuto pezzo di merda".

La faida verbale tra Oasis e il musicista va avanti da decenni. Per dire, delle frasi più famose nel vasto repertorio di Noel Gallagher è “Solo perché vendi un sacco dischi, non significa che tu sia davvero bravo. Pensate a Phil Collins”

Il culmine fu quando, nel 2005, Phil Collins apparve nel programma televisivo "Room 101" dichiarando: "Sono persone orribili e non hanno tutto quel talento che pensano di avere". Risponso ad alcune polemiche precedenti, tra cui quella che Phil Collins vota conservatore, ed è meglio, per i fratelli Gallagher, che se ne rimanga a vivere in Svizzera. "Mi hanno chimato l'anticristo della musica... Sono famosi, e sono anche accettabili se riesci a sopportare il loro comportamento".

Ecco l'intervista, parecchio divertente.

Flash forward, 15 anni dopo, Liam twitta: "Room 101 get me fucking on there yesterday". La "Room 101" non è solo il titolo del programma, ma un riferimento a "1984" di Orwell, dove era una stanza della tortura.

Immediatamente arrivano un paio di fan che gli ricordano quella famosa intervista: "Phil Collins ti ha portato in quella stanza"

Può Liam Gallagher farsi scappare l'occasione per un insulto a Phil Collins? Certo che no: ecco lo scambio... Peccato Collins non sia attivo su Twitter, per rispondere...