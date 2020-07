Vasco Rossi: ‘Ero un rivoluzionario anche come DJ, li facevo ballare con De André’

View this post on Instagram

Ero già uno dei più famosi e promettenti dj della zona e non avevo nessuna intenzione di salire su un palco per cantare le mie canzoni. Lavoravo allo Snoopy di Modena, il locale più IN del circondario, dove c'erano le ragazze più belle e non c'era mai stato un dj bianco. Mi piaceva il lavoro, non i dischi che dovevo mettere: Giorgio Moroder e quello che cantava con la voce bassa, Barry White. Poi arrivò Night Fever dei Bee Gees, che non ho mai sopportato per via del falsetto che mi dà veramente fastidio, e a volte evitavo di metterla. Quando era il momento dei lenti, sceglievo i cantautori. Sempre. Li facevo ballare con De André: ero un rivoluzionario anche come dj. Tutti dischi miei, li portavo da casa. Era venuto a cercarmi sulla sua Lamborghini Miura gialla il padrone dello Snoopy in persona, Degani, un personaggio incredibile. E aveva chiesto: Chi è Vasco Rossi? Perché io facevo il programma di musica dance, anzi soul. Mi aveva assunto per un milione al mese, che erano soldi. E io ero diventato improvvisamente da povero a ricco (per modo di dire). Avevo comprato una BMW 2002 nera e giravo per Modena come se ne fossi stato il re.