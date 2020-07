Prince, ascolta una versione inedita di 'I Could Never Take The Place Of Your Man'

La fondazione che cura l'eredità artistica ed economica di Prince in collaborazione con la Warner Records ha reso disponibile oggi, giovedì 16 luglio, una versione inedita di "I Could Never Take The Place Of Your Man", brano originariamente incluso come quarta traccia del lato C nella prima versione di "Sign o' the Times" data alle stampe nel 1987.

La nuova versione del brano - ribattezzata "I Could Never Take The Place Of Your Man (1979 Version)" e mai pubblicata prima ufficialmente - fu registrata presso lo Studio A degli studi Hollywood Sound Recorders il 23 maggio 1979, sotto la supervisione di Bob Mockler, nell'ambito delle session di lavorazione della prima prova sulla lunga distanza firmata dal compianto artista di Minneapolis. Rimasto un'outtake per sette anni, il brano venne recuperato dagli archivi e ri-registrato ex novo, con l'aggiunta di un assolo di chitarra fissato su nastro dallo stesso Prince: la versione diffusa oggi, al contrario, include le sole tracce di batteria, percussioni, basso, chitarra e synth, sopra i quali furono incisi nove traccia vocali dall'autore e performer. La traccia sarà inclusa nella riedizione deluxe di "Sign O’ The Times" che verrà resa disponibile a partire dal prossimo 25 settembre.

Negli anni il brano fu rivisitato da diversi artisti tra i quali Jordan Knight (per il suo debutto da solista senza i New Kids on the Block), Goo Goo Dolls, Eels, Sigue Sigue Sputnik, My Morning Jacket e Replacements:

