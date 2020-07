Maroon 5, il bassista lascia la band

Lo scorso 27 giugno a Lo Angeles Mickey Madden, il bassista dei Maroon 5, è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica. Ora il musicista ha deciso di lasciare la band, almeno temporaneamente: lo ha comuncato rilasciando una dichiarazione a People.

Ho alcune cose che devo affrontare e affrontare in questo momento e quindi ho deciso di prendere un congedo dai Maroon 5 per il prossimo futuro Durante questo periodo, non voglio essere una distrazione per i miei compagni di band. Auguro loro il meglio in assoluto.