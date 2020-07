X Factor sì, X Factor no: Davide Shorty ed Elio raccontano il talent

Nel 2015 Davide Shorty è terzo classificato ad X Factor, seguito da Elio. 5 anni dopo il rapper e cantante siciliano torna sul luogo del delitto con il nuovo singolo "Canti ancora?", assieme al suo ex-giudice e tutor. ""La gente mi ferma spesso per farmi questa domanda, e non nascondo che a volte mi ha irritato parecchio. Mi é stato chiesto così tanto spesso che alla fine l'unico modo per ribaltare la situazione era scriverci su e prenderla sul ridere".

Di strada, Davide Shorty ne ha fatta: due album per la Macro Beats, collaborazioni con Daniele Silvestri e Roy Paci tra gli altri. "A X Factor si è creato un ottimo rapporto con Davide, come con tutta la mia squadra", spiega Elio, che si è prestato al gioco, e nella canzone consiglia a Shorty di fare come Sfera Ebbasta. "Si fida di me, ha grandi doti e vuole spaccare il mondo, esattamente quello che serve in questo lavoro. In più ci vogliamo bene.”

Ma insomma: X Factor serve oppure no? Il dibattito è aperto da anni: mentre sta per ripartire la nuova edizione del talent (in questi giorni si stanno girando le selezioni a Roma), abbiamo chiesto a uno che ci è passato di spiegarci le ragioni per partecipare, e quelle per evitare.

X Factor no

Dopo il programma si rischia di essere associati ad esso per tutta la vita e così diventa molto difficile non essere vittima di pregiudizi perdendo così il senso della propria identità.

Il contraccolpo psicologico legato alla fama, il mondo spietato della discografia e all’essere messo in continuo paragone sono elementi veramente rischiosi per la salute mentale, specialmente non avendo alcun supporto da parte di un terapeuta.

Normalmente nei talent c’é poca libertà artistica e nel mio caso sono stato molto fortunato grazie ad Elio che è uno spirito libero, ma di solito i giudici vogliono avere fin troppo controllo sulle assegnazioni e sulla direzione artistica dei concorrenti, e nel caso in cui il concorrente sia un artista già formato, può essere distruttivo.

Poco spazio per la musica originale, il programma é quasi tutto incentrato sulle cover e sul personaggio.

- Non si può giudicare un musicista in un esibizione concentrata in 2 minuti, credo sia fortemente irrispettoso per l’arte.

Caricamento video in corso Link

X Factor sì

É senza dubbio un’esperienza professionale di qualità altissima, avere la possibilità di lavorare con tecnici, coach e producer su un palco del genere é una grande opportunità di crescita artistica, professionale e personale.