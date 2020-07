Federica Camba, il ritorno dopo sette anni: 'Ci metto la faccia'

Dal 2005 ha iniziato a lanciare hit nascondendo il volto. Per anni è stata identificata come l'autrice di riferimento dei ragazzi di "Amici", da Alessandra Amoroso ("Immobile", la canzone che lanciò la carriera della cantante salentina, portava la sua firma) a Emma Marrone, passando per Marco Carta, Annalisa, Valerio Scanu. Evidentemente quel ruolo ad un certo punto cominciò a starle stretto e volle metterci la faccia - pur continuando a scrivere canzoni incise da altri: nel 2010 l'esordio da cantautrice con "Magari oppure no", seguito tre anni più tardi da "Buonanotte sognatori". Ora, a distanza di sette anni, Federica Camba si prepara a tornare con un nuovo lavoro. Cambiando nome: non più Federica Camba, ma semplicemente La Camba ("È sempre stato il mio soprannome", dice). È appena uscito il singolo "Facci caso": "Quello che mi spinge a riprovarci è l'istinto di cantare e di metterci la faccia", racconta, "quando scrivo, lo faccio pensando a me. La prerogativa delle mie canzoni è che siano autentiche e alcune, come questa, le sento solo mie".

La musica, negli ultimi cinque anni, è cambiata tantissimo. I talent show, "Amici" in primis, non sono stati immuni dalla rivoluzione dell'indie, del do-it-yourself: chi partecipa oggi ai talent, lo fa cantando spesso proprie canzoni, senza affidarsi ad altri autori o collaboratori. Eppure la carriera di Federica Camba da autrice è andata avanti e l'ha vista scrivere per - tra gli altri - Marco Masini ("Che giorno è", "Il confronto"), Elodie ("Tutto questo", "Sono pazza di te") e Luca Carboni ("Una grande festa"). "Il pop si è rinnovato. Magari mancheranno i contenuti, però le canzoni ora sono lo specchio di quello che le persone cantano davvero. I giovani, i giovanissimi, sentivano il bisogno di un rinnovamento, di qualcosa di diverso rispetto a quello che era il pop italiano degli Anni Duemiladieci, e non trovandolo qui lo andavano a cercare nelle tendenze internazionali", riflette Federica Camba. Ma lei, queste novità, come le ha vissute? "Cercavo di capire come la mia musica potesse restare autentica. È per questo che mi sono presa una lunga pausa, come cantautrice. Un periodo di crisi che è terminato con il lockdown, che ha portato alla nascita di 'Facci caso'".

Nel cassetto c'è anche un nuovo album, il terzo: "Arriverà tra la fine dell'anno e l'inizio del 2021".