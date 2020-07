Coldplay: guarda com'erano vent'anni fa

Il 10 luglio del 2000, esattamente vent'anni fa, la band capitanata da Chris Martin spediva nei negozi il suo album d'esordio, "Parachutes", anticipato dai singoli "Shiver" e "Yellow" (dal disco sarebbero poi stati estratti anche "Trouble" e "Don't panic"). Fu l'inizio della scalata al successo dei Coldplay, che nel giro di pochissimi anni avrebbero conquistato le classifiche mondiali e sarebbero diventati una solida realtà del pop-rock internazionale, grazie ad album come "A rush of blood to the head" del 2002 (contenente, tra le altre, "The scientist"), "X&Y" del 2005 (il disco di "Fix you", la commovente ballata dedicata da Martin all'allora moglie Gwyneth Paltrow, finita poi in film e serie tv) e soprattutto "Viva la vida or death and all his friends" del 2008. Per celebrare la ricorrenza, i Coldplay hanno deciso di pubblicare in rete i video in alta definizione dei quattro singoli estratti dall'album. Eccoli, qui sotto:

L'ultima mossa discografica del gruppo britannico è "Everyday life", l'album pubblicato lo scorso autunno e presentato dal vivo con due speciali esibizioni ad Amman - la capitale della Giordania - e con uno show a Londra. Sono stati questi, finora, i pochi live legati al disco: Chris Martin e compagni hanno infatti spiegato di non voler tornare in tour fino a che non sarà "sostenibile per l'ambiente".