Coldplay: due concerti in diretta streaming per l’uscita di ‘Everyday life’

Chris Martin e soci hanno voglia di stupire ancora una volta i loro fan. Dopo la “caccia al tesoro” che si sono divertiti a imbastire per svelare la data di uscita e la tracklist del loro nuovo doppio album “Everyday Life”, i Coldplay hanno annunciato due concerti ad Amman - capitale della Giordania - a supporto dell’ideale seguito di “A Head Full of Dreams” del 2015 che saranno trasmessi in diretta streaming - in collaborazione con YouTube Originals - lo stesso giorno dell’uscita del disco, il prossimo 22 novembre.

Durante il primo live, che si terrà a mezzanotte (5 del mattino, ora italiana), la band londinese presenterà la prima parte dell’album “Sunrise”. La seconda, “Sunset”, sarà eseguita da Martin e compagni durante il secondo concerto che inizierà alle 2 di notte (per noi le 15:00).

I Coldplay hanno annunciato i due concerti, che segnano il loro primo passaggio in Giordania, a modo loro, tenendo quella che è stata una parodia di una conferenza stampa. Il gruppo ha detto:

“La trasmissione di questi due concerti è stato un nostro sogno da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo album. A pensarci ora, è una cosa che un po’ spaventa e che sembra impossibile, come tutti i migliori sogni. YouTube è la casa perfetta per la sua realizzazione.”

Gli unici “giornalisti” presenti a questo bizzarro colloquio con il gruppo britannico sono stati il comico Fred Armisen e Carrie Brownstein oltre a un pubblico composto da gonfiabili alieni, pupazzi dei Muppet, sagome di cartone raffiguranti Tom Cruise, Gesù e Marilyn Monroe.

I due intervistatori non si sono trattenuti dal porre domande alla band come: “Perchè continuare ancora con i Coldplay?” oppure “Qual è la vostra routine per la cura della pelle?”, o ancora - riferendosi a Chris Martin - “Come fa una persona fastidiosa come te a essere il cantante di questa band?”. A quest’ultima domanda ha risposto Fred Armisen che ha preso il posto a sedere del leader del gruppo e, impersonandolo, ha risposto esasperando il dialetto londinese (cockney accent) per prendere in giro il cantante: “Non mi importa di quello che pensi […] Non ce ne frega niente di nessuno perchè noi siamo i fottuti Coldplay”.

Nel video riportato di seguito è possibile vedere la “conferenza stampa” tenuta dai Coldplay in cui Martin ha anche improvvisato una canzone accompagnato da un coro gospel.

Di seguito la clip che annuncia la trasmissione dei due concerti su YouTube: