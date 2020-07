Lady Antebellum / Lady A: la telenovela continua

Abbiamo già riferito della vcenda, qui e qui.

Ma la storia continua, e per vostra comodità riassumo le puntate precedenti.

Per farsi belli con i fanatici del politicamente corretto, i Lady Antebellum hanno annunciato qualche giorno fa la loro decisione di cambiare nome in Lady A, onde evitare che le risonanze sudiste del loro nome potessero essere considerate conniventi con il suprematismo bianco e l'accettazione dello schiavismo. Forse non a caso, l'annuncio è arrivato a poca distanza dalla pubblicazione di un nuovo album della band.

Quello che i tre non avevano considerato è che da parecchi anni una signora di nome Anita White utilizzava lo pseudonimo di Lady A: una cantante di colore, che (comprensibilmente, per quanto altrettanto strumentalmente) ha protestato sostenendo che il nome Lady A era suo perché lo usava da anni.

Dopo un contatto fra la band e la cantante, erano stati espressi da entrambe le parti auspici per il raggiungimento di un accordo pacifico.

Niente da fare. La signora Lady A ha chiesto una mancetta - dieci milioni di dollari (!) - per consentire l'uso del nome Lady A alla band; la band ha trovato la richiesta troppo esosa, e ha ripescato - sostiene - dei documenti che proverebbero che i Lady Antebellum avevano depositato anche il nome Lady A, nel luglio del 2011.

Adesso la faccenda è in mano agli avvocati, che come al solito saranno gli unici a guadagnarci.

Quello che ci hanno guadagnato le parti in causa, finora, è solo una brutta figura.

(fz)