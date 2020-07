Addio a Titta dei Titta e le Fecce Tricolori

E' scomparso oggi all'età di 51 anni Giuseppe Tittarelli, meglio conosciuto come Titta, leader della rock band demenziale Titta e le Fecce Tricolori: a darne notizia sono le testate locali Corriere Romagna e Ravenna e Dintorni. L'artista, da tempo attivo come solista dopo la fine - nel 2005, anno di pubblicazione dell'ultimo lavoro del gruppo, "Rollerball" - della formazione ravennate, era tornato a esibirsi in pubblico alla fine del 2019 nella sua città dopo aver sconfitto una malattia - un linfoma di Hodgkin - che gli era stata diagnosticata qualche tempo prima. Secondo Ravenna e Dintorni, la morte dell'artista - avvenuta nella sua casa di Piangipane, dove viveva da solo - non sarebbe collegata al male che l'aveva colpito.

Nel 2008 Tittarelli aveva tentato un provino per il talent show X Factor: "E' stato un po’ come tornare nei militari, tutti in fila ad aspettare per ore", aveva dichiarato lui alla testata locale Ravenna e Dintorni, "Devo dire che ritrovarmi faccia a faccia con Morgan mi ha un po’ intimorito, io lui non l’ho mai sopportato, avrei preferito la Ventura, con le donne mi sento più a mio agio, riesco a scherzare con più naturalezza".