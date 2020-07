Travis, ascolta il nuovo singolo 'Valentine'

I Travis hanno reso disponibile un nuovo estratto da "10 Songs", il nuovo disco di inediti in studio che la band scozzese capitanata da Fran Healy darà alle stampe il prossimo 9 ottobre a quattro anni di distanza dall'ultima prova in sala di ripresa, "Everything at Once": il brano, intitolato "Valentine", è stato registrato nel dicembre dello scorso anno presso i RAK Studios di Londra. Secondo il cantante e principale compositore del gruppo la canzone è "la cosa musicalmente più vicina al nostro primo disco, 'Good Feeling' (del '97)".

Alle session di registrazione dell'album hanno contribuito il leader dei Grandaddy Jason Lytle ai synth, Greg Leisz (in passato già al servizio di - tra gli altri - Beck, Emmylou Harris e Bruce Springsteen) alla lap steel e Susanna Hoffs delle Bangles con un cameo vocale sulla traccia "The Only Thing".