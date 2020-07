Martin Scorsese sta girando un documentario su David Johansen

Il 77enne regista Martin Scorsese e il montatore David Tedeschi stanno lavorando a un documentario incentrato sulla figura di David Johansen, frontman dei New York Dolls.

Secondo quanto riportato da un comunicato stampa, il film "rivelerà i molti volti di Johansen". Nel film saranno inclusi i filmati dei live che il musicista nato settanta anni fa ha tenuto al Café Carlyle di New York all'inizio di quest'anno.

Ha dichiarato Martin Scorsese:

"Conosco David Johansen da decenni, e la sua musica è stata una pietra miliare da quando ho ascoltato i Dolls quando stavo facendo 'Mean Streets'. Ora come allora, la musica di David cattura l'energia e l'eccitazione di New York City. Lo vedo spesso esibirsi e nel corso degli anni ho avuto modo di conoscere la profondità delle sue ispirazioni musicali. Dopo aver visto il suo spettacolo l'anno scorso al Café Carlyle, sapevo che dovevo filmarlo perché era straordinario vedere l'evoluzione della sua vita e il suo talento musicale in un ambiente così intimo. Per me, lo spettacolo ha catturato il vero potenziale emotivo di un'esperienza musicale dal vivo".

L'anno scorso Netflix ha pubblicato il documentario diretto da Martin Scorsese, su Bob Dylan, 'Rolling Thunder Revue'. Inoltre, è stato produttore esecutivo di 'Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band'.