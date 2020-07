Quel concerto che ha visto Bob Dylan sul palco con Bruce Springsteen e Neil Young

Nell’ottobre del 1994 il “Never Ending Tour” di Bob Dylan, che dal 1988 il cantautore di Duluth non ha mai smesso di portare sui palchi del mondo, fece tappa a New York per i tre concerti in programma alla Roseland Ballroom. Durante i live, andati in scena presso uno dei locali storici della scena musicale newyorchese, la voce di “Mr. Tamburine Man” presentò dal vivo brani tratti dal suo repertorio discografico e - come riporta l'archivio di setlist.fm - ogni sera presentò una scaletta diversa, seppur alcune canzoni furono eseguite durante tutti e tre gli show come, per esempio, “Jokerman” e “If You See Her, Say Hello”. A rendere il concerto di Bob Dylan del 20 ottobre 1994 alla Roseland Ballroom diverso rispetto agli altri tre show in programma e a renderlo un spettacolo speciale fu il momento finale, quando Bruce Springsteen e Neil Young si unirono sul palco all’artista di Duluth. I tre eseguirono insieme due canzoni di Dylan: “Rainy Day Women #12 & 35”, dall’album “Blonde on Blonde” del 1966, e “Highway 61 Revisited", title track del disco pubblicato nell’agosto del 1965.

Le registrazioni audio dei due brani, nella versione live proposta da Bob Dylan insieme al rocker del New Jersey e al cantautore canadese, sono incluse nel bootleg “Positively West 52nd Street” - il cui titolo è ispirato alla strada di New York che, fino al 2014, ospitava la Roseland Ballroom - testimonianza dei concerti del 19 e 20 ottobre 1994.

Nel corso delle proprie carriere, sia Neil Young che Bruce Springsteen non hanno mai perso occasione per rendere omaggio a Bob Dylan, il quale ha saputo restituire il favore. Per esempio, nel 2002 la voce di “Blowin' in the Wind” - come riporta l'archivio di setlist.fm - ha proposto durante 33 suoi concerti una propria versione live del brano “Old man” del cantautore canadese. Anni prima, invece, il 12 gennaio 1990 Bob Dylan propose dal vivo una canzone del Boss, “Dancing in the Dark”.

Questa la scaletta del concerto andato in scena il 20 ottobre 1994 a New York:

Jokerman

If You See Her, Say Hello

All Along the Watchtower

Simple Twist of Fate

Tangled Up in Blue

Positively 4th Street

Mama, You Been on My Mind

The Lonesome Death of Hattie Carroll

Boots of Spanish Leather

God Knows

Joey

Maggie's Farm

Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine

My Back Pages

Rainy Day Women #12 & 35 (con Neil Young e Bruce Springsteen)

Highway 61 Revisited (con Neil Young e Bruce Springsteen)